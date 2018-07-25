اليمن.. ميليشيات الحوثي "تغتال الطفولة" وتفخخ الألعاب

على مشارف العيد، لم تسلم ألعاب الأطفال في #اليمن هي الأخرى من ذهنية إجرامية استغلتها #ميليشيات_الحوثي لزراعة الألغام والعبوات الناسفة في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

ويعزز هذا الانتهاك ما ورد في تقارير أممية سابقة أشارت إلى مقتل أكثر من 1500 طفل في الحرب التي يقودها الانقلابيون بحق اليمنيين، إضافة إلى إصابة أكثر من 2500 بتشوهات.

كذلك أكدت تقارير أخرى إغلاق أكثر من 3600 مدرسة، ما يزيد مجموع الأطفال غير الملتحقين بالمدارس إلى أكثر من 3 ملايين طفل، كما أن ملايين الطلاب لا يزالون محرومين من التعليم جراء إضراب المدرسين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات بسبب نهب المرتبات.

وقد ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" أن مليونين و200 ألف طفل مهددون بالأمراض بسبب سوء التغذية، مشيرة إلى أن طفلاً واحداً على الأقل يموت كل 10 دقائق بأمراض يمكن الوقاية منها.