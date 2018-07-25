غريفيث بصنعاء لتسلم رد الحوثي على مقترحاته 

وصل إلى العاصمة اليمنية #صنعاء، الثلاثاء، #مارتن_غريفيث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى #اليمن في إطار جولته الجديدة التي بدأها من الرياض الأحد الماضي.

وأوضح مسؤول حكومي يمني أن مهمة غريفيث في هذه الزيارة تسلم رد ميليشيات #الحوثي الانقلابية على المقترحات التي عرضها في وقت سابق على أطراف النزاع والمتعلقة بخطة استئناف مساعي الحل السياسي الشامل، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة والمتمثلة بانسحاب الميليشيات الحوثية من الحديدة وتسليم السلاح، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين وإيجاد ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في كافة المناطق اليمنية.