التحالف: الحوثي يعرقل تفريغ سفينة تحمل القمح للحديدة

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن الميليشيات الحوثية تتعمد عرقلة تفريغ سفينة تحمل القمح في الحديدة كما تواصل عرقلة دخول سفينة تحمل الجازولين للحديدة.

وقال التحالف الخميس، إنه تم إصدار 4 تصاريح لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية، مشيراً إلى استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في تعمد تعطيل حركة السفن في ميناء الحديدة.

وأشار المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن #تركي_المالكي، أنه توجد حاليا 5 سفن بميناء الحديدة و4 سفن بانتظار الدخول للميناء.

وأضاف المالكي أن ميليشيات #الحوثي بميناء #الحديدة تتعمد تعطيل تفريغ السفينة AMITY وتحمل القمح منذ 12 يوما، كما تتعمد تعطيل دخول السفينة Carpe Diem II التي تحمل #الجازولين منذ 32 يوما، في الوقت الذي تمنع فيه تفريغ السفينة Omniyah التي تحمل القمح والسكر منذ 12 يوما.