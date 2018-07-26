الجيش اليمني يطرد الحوثيين من أبواب الحديد بصعدة

أكملت قوات الجيش الوطني اليمنية اليوم سيطرتها على منطقة أبواب الحديد شمال #صعدة وحررتها من #الميليشيات الانقلابية، لتنتقل بذلك المعارك مع المتمردين إلى مركز المديرية "باقم" .

وأكد قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد صالح قروش في تصريح لـ"العربية" بأن قوات الجيش الوطني شنت هجوما عنيفا منذ ساعات الفجر الأولى بمشاركة ميدانية من وحدة المدرعات في قوات الصاعقة السعودية، وبإسناد جوي من مقاتلات التحالف، على مواقع الميليشيات الحوثية في منطقة أبواب الحديد وطردتهم منها .

وأشار قروش إلى أهمية تحرير منطقة أبواب الحديد التي تعد المدخل الأهم للوصول إلى مركز المديرية، لافتا إلى أنهم ماضون في استكمال عمليات التحرير ضد الانقلابيين حتى تطهير المديرية منهم .

وأوضح قروش بأن المعارك أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من عناصر التمرد، كما تمكن الجيش الوطني من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد أبرزها "3 قاذفات آر بي جي و4 معدلات و7 أسلحة خفيفة نوع كلاشنكوف وعشرات الصفائح من الذخائر المتنوعة" .

ولا تزال المعارك محتدمة من ناحية المحور الشرقي في اتجاه المجمع الحكومي لمديرية باقم عبر جبال عرف وشيحاط، والتي تشير إلى اقتراب نهاية التمرد وطرد الميليشيات منها بالكامل.