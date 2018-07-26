مقتل 25 حوثياً وتحرير 40 كيلومترا في محافظة البيضاء

قال اللواء مفرح بحيلح قائد محور بيحان واللواء 26 إن قوات #الجيش _اليمني أطلقت عملية عسكرية لاستكمال تحرير مديرية الملاجم، بدأت فجر الخميس من منطقة #الهجفة وتمكنت القوات من تحرير منطقة شركة بن عرب، وجبل الدير، وسيلة الوهبية، وكذلك تحرير معسكر الاستقبال بمنطقة فضحة ووادي فضحة بالكامل، وصولاً إلى مفرق عفار.

وأضاف اللواء بحيبح أن مساحة المناطق التي تم تحريرها، اليوم الخميس، تقدر بنحو 40 كيلومترا، ولم يتبق أمام الجيش اليمني سوى 18 كيلومترا للوصول إلى مفرق عفار الاستراتيجي الذي يقطع خطوط الإمداد عن الميليشيات في مناطق متعددة بما فيها مدينة #البيضاء.

وأكد أن المعارك التي لا تزال مستمرة حتى اللحظة أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في صفوف #ميليشيات الحوثي الانقلابية، ومنها مقتل ما يقارب 25 عنصرًا من الميليشيات إلى جانب عشرات الجرحى، فيما تمكن أبطال الجيش من استعادة عدد من الأسلحة والذخائر المتنوعة.

ولفت إلى أن قوات الجيش تجاوزت جميع الصعاب بتحريرها عقبة القنذع ومنطقة فضحة وجبالها وماهي إلا مسألة وقت وتكون محافظة البيضاء محررة بالكامل، مؤكداً أن العمليات العسكرية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية مستمرة حتى تحرير كل شبر في اليمن.