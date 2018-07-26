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"العربية" توثق لحظة تفجير لغم بحري حوثي بالبحر الأحمر

المصدر: العربية.نت - هاني الصفيان
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وثق مراسل "العربية" في اليمن لحظة تفجير الجيش اليمني صباح اليوم للغم بحري زرعته الميليشيات الحوثية في البحر الأحمر.

وكانت السعودية قد أعلنت عن تعليق جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب، وذلك على خلفية الهجوم الذي تعرضت له ناقلتا نفط سعوديتان من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر ما أسفر عن إصابة طفيفة في إحدى الناقلتين.

الهجوم الذي كاد أن يتسبب في كارثة بيئية ليس الأول من نوعه، فالميليشيات الانقلابية وبدعم وتمويل من النظام الإيراني دأبت على تهديد حركة الملاحة بشكل مستمر.

تهديدات دفعت بهيئات في مجال الملاحة البحرية إلى التحذير من الأخطار التي تشكلها ميليشيات الحوثي على أمن الممرات البحرية جنوب البحر الأحمر وباب المندب.

كلمات دالّة

#الحوثي, #الجيش الوطني, #لغم بحري, #اليمن

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