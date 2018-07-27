طيران التحالف يقصف مواقع للحوثيين في الحديدة

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات، الجمعة، مستهدفة مواقع تحت سيطرة #الميليشيات_الحوثية في الحديدة غرب البلاد.

وذكرت مصادر العربية أن الغارات المكثفة على مواقع الميليشيات في الحديدة قد تشكل بداية لمعركة الميناء التي يتم الإعداد لها منذ فترة.

وكان الجيش والمقاومة بدعم من التحالف قررا إيقاف التقدم نحو #الحديدة لإعطاء الجهود الأممية فرصة لحل مشكلة سيطرة الانقلابيين على الميناء والمدينة.

وإلى ذلك، أعلن التحالف عن إصدار 4 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية تحمل المواد اللازمة والأساسية والمشتقات النفطية، بينها سفينتان إلى الحديدة وسفينة إلى الصليف.

وقال التحالف إن 5 سفن رست بميناء الحديدة و7 سفن بانتظار الدخول إلى الميناء.

وأوضح أن الميليشيات الحوثية في الحديدة تتعمد تعطيل دخول وتفريغ حمولات 3 سفن.