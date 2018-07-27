800 جريمة للحوثيين وعصابات في إب خلال 6 أشهر

غابت الشرعية فغاب الأمن عن حياة اليمنيين.. هذا ما أكده تقرير حقوقي يمني كشف أن معدلات الجريمة في محافظة #إب، الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، حققت رقما قياسيا بلغ 819 جريمة وانتهاكا لحقوق الإنسان خلال النصف الأول فقط من العام الجاري.

التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمقاومة إب، أضاف أن الانتهاكات المرصودة حملت توقيع #الميليشيات_الحوثية، إضافة إلى جرائم الجنايات والفوضى الأمنية التي تديرها عصابات مسلحة منفلتة على علاقة بقيادات عليا داخل الميليشيات.

وأوضح التقرير أن 242 جريمة قتل و إصابة نتجت عن الفوضى الأمنية ونزاعات الأراضي التي غالباً ما يكون مسلحو الميليشيات الحوثية طرفا فيها بشكل شخصي، أو عبر إذكاء النزاعات والاصطفاف مع أحد أطراف النزاع.

التقرير وثق قيام الميليشيات بـ78 جريمة ابتزاز مالي، وفرض إتاوات على تجار وباعة وملاك مؤسسات، جنى من خلالها الانقلابيون عشرات ملايين الريالات تحت مسميات كثيرة، من بينها المجهود الحربي.

القائمون على التقرير ذكروا أن هذه الإحصائية أقل بكثير من الجرائم والانتهاكات الفعلية التي حدثت في محافظة إب، مشيرين إلى صعوبة الكشف عن جميع الانتهاكات جراء الظروف الأمنية والعراقيل، إضافة لتهديد أسر الضحايا بإجراءات انتقامية حال البوح عما طال أهاليهم.