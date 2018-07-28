الجيش اليمني يتقدم في الجوف.. وخسائر كبيرة للحوثي

أفاد مراسل "العربية"، بأن الجيش اليمني حرر مواقع جديدة في مديرية برط شمال محافظة الجوف، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأكد أركان حرب لواء الحسم (حرس حدود) العقيد حزم خرصان، أن الجيش تمكن من تحرير مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي بمنطقة (الظهرة-القعيف) التابعة لمديرية برط العنان ومنها مواقع "النبيعة" و"العشاش" و"راه".

وأضاف العقيد خرصان، أن المعارك التي اندلعت فجر اليوم السبت، لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط تقدم ثابت لقوات الجيش وانهيار واسع في صفوف ميليشيات الحوثي.

من جهة أخرى، أفاد مصدر عسكري يمني، السبت، في جبهة الساحل الغربي باستمرار تدفق التعزيزات العسكرية برا وبحرا إلى محاور القتال في جبهة الساحل جنوب محافظة الحديدة.

وأكد المصدر استئناف عملية تحرير محافظة الحديدة ومينائها من الميليشيات الحوثية.

وعزا المصدر استئناف القتال إلى تعنت الميليشيات الانقلابية حول الانسحاب من الحديدة، وتصعيد هجماتها ضد الملاحة الدولية، وهو ما اضطر الجيش والتحالف إلى استئناف العملية العسكرية.