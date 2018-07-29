التحالف: تدمير مواقع لصواريخ باليستية في صعدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، تدمير مواقع لصواريخ باليستية تابعة للميليشيات الحوثية في صعدة.

وقال التحالف: "لن نسمح للميليشيات الحوثية بالحصول على قدرات عسكرية تهدد الأمن الإقليمي".

وفجر الأحد، شنت طائرات تحالف دعم الشرعية سلسلة غارات على مواقع وثكنات لميليشيات الحوثي، في صنعاء ومحافظة الحديدة غرب اليمن.

وأوضحت مصادر محلية أن الغارات استهدفت ثكنة تدريب للميليشيات في الكلية الحربية بضاحية الروضة، وأخرى في معسكرات النهدين، والسواد وضبوة جنوب العاصمة.

وفي الحديدة، قصفت مقاتلات التحالف مواقع للميليشيات في محيط القاعدة البحرية بمنطقة الكثيب، كما استهدفت بأربع غارات تعزيزات في منطقة العرج بمديرية باجل كانت في طريقها من صنعاء إلى الحديدة.