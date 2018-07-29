فيديو.. الجيش اليمني يدمر أكثر من 5 آلاف لغم في حجة

أتلفت فرق الهندسة التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة وبمساعدة خبراء #ألغام وقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن صباح اليوم الأحد 5151 لغماً وعبوة ناسفة مختلفة الأحجام والأنواع زرعتها ميليشيات #الحوثي الإجرامية في جبهة ميدي/حيران بمحافظة حجة.

وفي تصريح لنائب رئيس شعبة الهندسة العسكرية المقدم #ضيف_الله_المرير قال إن تلك الألغام تم انتزاعها خلال الأشهر الثلاثة الماضية من جبهة ميدي/حيران ومن الأجزاء المحررة من المديريتين.

وأضاف المقدم. ضيف الله، أنه لا تزال الكثير من المناطق توجد بها آلاف الألغام ولم يتم انتزاعها، منوها أنها تمثل خطراً كبيراً على المواطنين حتى بعد الحرب.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تدمير ألغام في المنطقة الخامسة حيث دمرت الفرق الهندسية لمرتين سابقتين ما يقارب (6000) من الألغام المتنوعة.