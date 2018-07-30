التحالف: سنواصل الجهود لتأمين الملاحة البحرية

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، الاثنين، إن إيران تواصل تهديد الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي في الرياض، أن التحالف سيواصل الجهود لتأمين الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وأكد المالكي أن الهدف من العمليات في اليمن هو إعادة الشرعية. واعتبر أن هناك تجاهلاً من الأمم المتحدة لانتهاكات ميليشيات الحوثي في اليمن، حيث فجرت ميليشيات الحوثي محطة المياه في التحيتا.

وقال إن التحالف يتخذ كافة الإجراءات بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني. وأضاف أن الميليشيات تتخذ المناطق المدنية مواقع عسكرية.

وأكد أن صعدة أصبحت نقطة لإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية. وقال المالكي إن الشرعية استعادت سلسلة جبلية في جبهة تعز.

وأعلن المالكي أن 22 منفذاً برياً وبحرياً وجوياً في اليمن ما زالت تعمل، مشيراً إلى أن ميليشيات الحوثي تواصل تعطيل دخول سفن المساعدات.

وأكد أن أكثر من 5 ملايين يمني يستفيدون من مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة.