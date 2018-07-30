الجيش يقترب من "مركز دار الحديث" في صعدة

شنت قوات الجيش اليمني هجوماً سريعاً وخاطفاً على مواقع الميليشيات الحوثية من اتجاهين مختلفين في #صعدة، وباتت على مقربة من "مركز دار الحديث" في المدينة، حسب ما أكده العميد رداد الهاشمي، قائد لواء 151 مشاة في الجيش اليمني لقناة "العربية".

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وأكد العميد رداد أن الهجوم المزدوج تمثل في تقدم كتائب قتالية في اتجاه منطقة البقع شرق محافظة صعدة، وتقدم كتائب أخرى باتجاه مركز مديرية كتاف وسيطرتها على وادي الخراشب ووادي السوائل وصولاً إلى السيطرة على سلسلة جبال الرصيفات المطلة على السائلة وعلى وادي آل بو جبارة و"مركز دار الحديث للعلوم الشرعية" الذي أصبح تحت السيطرة النارية لقوات الجيش اليمني.

كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين استمرت لعدة ساعات، حققت فيها قوات الجيش اليمني انتصارات وتقدمات ميدانية، ما كبّد المليشيات عددا من القتلى والجرحى بالإضافة لأسر عناصر أخرى.