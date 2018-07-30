اليمن.. التحالف يصدر 9 تصاريح لسفن تحمل مواد أساسية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إصدار تسعة تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية تحمل المواد اللازمة والأساسية والمشتقات النفطية.

وأوضح التحالف أنه توجد خمس سفن بميناء #الحديدة وسبع أخرى في انتظار دخول الميناء، مؤكداً أن #ميليشيات_الحوثي ما زالت تعطل دخول وتفريغ حمولات ثلاث سفن بميناء الحديدة.

وكان التحالف، قد أشار، الخميس، إلى أن الميليشيات تتعمد عرقلة تفريغ سفينة تحمل القمح في الحديدة، كما تواصل عرقلة دخول سفينة تحمل الجازولين.

وقال التحالف إنه تم إصدار 4 تصاريح لسفن متوجهة إلى الموانئ اليمنية، لافتاً إلى استمرار الحوثيين تعمد تعطيل حركة السفن في ميناء الحديدة.

كذلك أوضح المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن #تركي_المالكي، أن الانقلابيين بميناء الحديدة يتعمدون تعطيل تفريغ السفينة AMITY والتي تحمل القمح منذ 12 يوماً، إضافة إلى تعطيل دخول السفينة Carpe Diem II التي تحمل #الجازولين منذ 32 يوماً، في الوقت الذي تمنع فيه تفريغ السفينة Omniyah التي تحمل القمح والسكر منذ 12 يوماً.