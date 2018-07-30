فيديو.. ناقلة جنود فخخها الحوثيون قبل أن يهجروها في حجة

تمكن الجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية من السيطرة على ناقلة جنود تابعة لميليشيات الحوثي في محافظة حجة.

وكانت الميليشيات أخفت الناقلة بين الأشجار داخل الوادي، لاستخدامها في قصف المناطق المأهولة بالسكان والمواقع التي يسيطر عليها الجيش اليمني.

وأفاد مراسل قناة "العربية" أن الجيش اليمني عثر على ناقلة الجنود وهي مفخخة بالألغام، التي تم إبطالها من قبل الكتيبة الهندسية في الجيش اليمني.

وكان الحوثيون ينقلون عناصرهم على متن هذه الناقلة في محافظة حجة، إذ بإمكانها أن تنقل أكثر من 15 عنصرا دفعة واحدة.