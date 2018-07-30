معارك عنيفة في البيضاء.. والحوثي يتكبد خسائر بشرية

قُتل وأصيب نحو 86 عنصراً من #ميليشيات_الحوثي في ‏معارك شنها الجيش اليمني في مديرية الملاجم التابعة لمحافظة #البيضاء، وفق مصدر عسكري.

كما شنت قوات الجيش الوطني، مسنودة بطيران التحالف، هجوماً على مواقع الانقلابيين بشعاب الحمضة وأطراف فضحة بمديرية ‏الملاجم.‏

من جهة أخرى، أفاد مراسل "العربية" بأن الجيش اليمني حرر، بدعم من التحالف، سلاسل جبلية استراتيجية ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقها نحو مركز مديرية برط في #الجوف.

وأكد قائد لواء الحسم في الجيش اليمني، العميد هادي حمران الجعيدي لـ"العربية"، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير سلسله جبال المرحة والعجماء والمصامة والخيالة والعشاش بمديرية برط، بعد أن استكملوا تأمين سلسلة جبال الأمهور.

كذلك نوه الجعيدي بأن الحوثيين تكبدوا خسائر بشرية ومادية كبيرة، خلال المعارك، وسط تهاوٍ وفرار لعناصرهم، مع تقدم مستمر للجيش الوطني.

وأضاف أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية عربة للميليشيات كانت تحمل على متنها رشاشاً من نوع 12.7 وعدداً من عناصرها الذين قتلوا جميعاً.