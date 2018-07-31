التحالف: الحوثيون يعرقلون حركة الملاحة بميناء الحديدة

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، إن #ميليشيات_الحوثي تعرقل حركة الملاحة البحرية بميناء #الحديدة.

وأضاف التحالف أن سوء إدارة الميليشيات لميناء الحديدة سيتسبب بكارثة بيئية تمنع وصول المساعدات. مشيرا إلى أن تعطيل دخول المواد الغذائية عبر الميناء يزيد معاناة اليمنيين.

وذكر التحالف أن سفينة اصطدمت بقاع القناة أثناء دخولها #ميناء_الحديدة.

وكان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، قد صرح في وقت سابق خلال مؤتمر صحافي في الرياض، أن التحالف سيواصل الجهود لتأمين الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وأكد المالكي أن الهدف من العمليات في اليمن هو إعادة الشرعية. واعتبر أن هناك تجاهلاً من الأمم المتحدة لانتهاكات ميليشيات الحوثي في اليمن، حيث فجرت ميليشيات الحوثي محطة المياه في التحيتا.

وقال إن التحالف يتخذ كافة الإجراءات بما يتوافق مع القانون الدولي والإنساني. لافتا إلى أن الميليشيات تتخذ المناطق المدنية مواقع عسكرية.