الجيش اليمني يحرر سلسلة جبال البياض شرق صنعاء

حرر الجيش اليمني مسنودا بطيران التحالف مواقع استراتيجية جديدة بمديرية نهم شرق العاصمة #صنعاء، وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش الوطني مسنودة بطيران التحالف استكملت تحرير سلسلة جبال البياض الاستراتيجية بالكامل، بعد معارك متواصلة منذ فجر اليوم، تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وأضاف المصدر أن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 17 عنصراً من الميليشيات الانقلابية، وجرح آخرون، إضافة إلى خسائر في المعدات القتالية.

وذكر المصدر أن مقاتلات التحالف شاركت بفعالية في المعركة، حيث استهدفت بعدة غارات تعزيزات للميليشيات، ومنها تدمير ثلاثة أطقم قتالية ومدرعة ومقتل جميع من كانوا على متنها.