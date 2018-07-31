الجيش اليمني: 1400 قتيل حوثي في تعز خلال 6 أشهر

أعلن الجيش اليمني، الثلاثاء، أن أكثر من 3 آلاف و500 عنصر من ميليشيات الحوثي الانقلابية قتلوا وجرحوا في جبهات محافظة تعز خلال المعارك التي شهدتها منذ مطلع العام الجاري إضافة إلى تدمير عشرات الآليات العسكرية ومخازن أسلحة.

وذكر المركز الإعلامي لقيادة محور تعز أن المعارك التي شهدتها جبهات تعز خلال النصف الأول من العام الجاري أسفرت عن مقتل أكثر من ألف وأربعمئة عنصر من ميليشيات الحوثي بينهم تسعة قيادات ميدانية بارزة فيما أصيب أكثر من 2170 آخرين.

وأوضح المركز في تقرير أصدره عن خسائر الميليشيات أن من بين القتلى القياديين أبو عزام (مشرف الميليشيات في مربع القاعدة والذكرة) ومجلي حسين مجلي في منطقة شرف العنين، بمديرية جبل حبشي، والقيادي المُكنى (أبو محمد)، أحد المشرفين الميدانيين شرقي المدينة، والقيادي في جبهة مقبنة علي طربوش، وأبو طه الغليسي، مشرف الميليشيات في الجبهات الشمالية للمدينة.

وأشار التقرير إلى أن الميليشيات تكبدت خسائر في العتاد الحربي حيث تم تدمير ثمانية مخازن أسلحة وذخائر، وتسع دبابات وثلاث مدرعات نوع bmp ومنصتي إطلاق صواريخ كاتيوشا، و23 مدفعاً و17 رشاشاً متوسطاً و59 عربة عسكرية.

وبحسب التقرير، أحرزت قوات الجيش مسنودة بطائرات تحالف دعم الشرعية خلال تلك المعارك تقدمات ميدانيةً كبيرة في الجبهات المحيطة بمدينة تعز، وفي جبهات جبل حبشي، والصلون ومقبنة، والوازعية، ومنطقة البرح.