هادي وسفير السعودية باليمن في "المهرة" لافتتاح مشاريع

وصل الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، والسفير السعودي باليمن المشرف على البرنامج السعودي لإعمار اليمن، محمد آل جابر ، الأربعاء، إلى محافظة المهرة لوضع حجر أساس لحزمة من المشاريع التنموية بقيمة تفوق 133 مليون دولار.

هذا وأطلق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اسم مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية على جامعة ومستشفى ‎المهرة.

وقال السفير ‎السعودي لدى ‎اليمن، إن مشاريع البرنامج السعودي لإعمار اليمن تهدف إلى التنمية وخلق فرص العمل.

هذا وتم وضع حجر الأساس لإنشاء وتأهيل محطة كهرباء الغيظة، كما تم وضع حجر الأساس لإعادة تأهيل مطار الغيظة للطيران المدني، ووضع حجر الأساس لتحسين وتطوير وزيادة قدرات ميناء نشطون. كما تم وضع حجر الأساس لمستشفى ‎المهرة بسعة 300 سرير.

وأفاد مصدر محلي في المهرة بأن هادي سيعقد خلال زيارته اجتماعاً بقيادة السلطة المحلية والقيادة العسكرية وقوات التحالف لوضع حد لعديد من المشكلات التي تعاني منها المحافظة.

كما سيفتتح الرئيس هادي ويضع حجر الأساس لعدد من المشروعات في المهرة، من بينها جامعة المهرة التي أعلن عن تأسيسها مؤخراً.