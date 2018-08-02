التحالف يدفع بتعزيزات عسكرية إلى الساحل الغربي بالحديدة

دفعت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهة الساحل الغربي في محافظة الحديدة.

وأفاد مصدر عسكري في ألوية العمالقة التابع للجيش الوطني في جبهة الساحل الغربي أن قوات التحالف عززت بآليات وعربات عسكرية كبيرة لغرض تأمين خط الشريط الساحلي والتقدم باتجاه مدينة زبيد وبيت الفقيه، واستعدادا لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

وقال المصدر إن معركة تحرير الحديدة وتطهيرها من الميليشيات الحوثية باتت مسألة وقت فقط خاصة بعد تعاظم خطر وتهديد الميليشيات الحوثية الانقلابية لخط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.

وتأتي هذه التعزيزات في ظل استمرار المعارك التي يخوضها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمساندة طيران التحالف في مديرية الدريهمي وفي أطراف مدينة زبيد والجراحي، والتصدي للتسللات التي تحاول الميليشيات الانقلابية من خلالها قطع خط الشريط الساحلي الرابط بين المخاء ومدينة الحديدة.