الحكومة اليمنية تؤيد إجراءات التحالف لحماية الملاحة

أعلنت الحكومة اليمنية، تأييدها جهود التحالف لدعم الشرعية، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الملاحة البحرية في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب الاستراتيجية.

وجاء بيان الحكومة، في أعقاب البيان الذي أصدرته قيادة التحالف، والذي نص على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لردع تهديدات الميليشيات الحوثية للملاحة الدولية، ووقف مخاطر استمرار ممارساتها بدفع من النظام الإيراني، التي قد تتسبب في حدوث كارثة بيئية كبرى.

وطالبت الخارجية اليمنية، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياته لتأمين الملاحة الدولية، من حيث إن حماية المجرى الملاحي الدولي في منطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب ليس حكرا على الحكومة اليمنية والتحالف، فهي منطقة حيوية للتجارة الدولية، تتشارك فيها مصالح جميع دول العالم، وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف، أن قيادة التحالف، وبالتنسيق مع المجتمع الدولي، اتخذت الإجراءات اللازمة كافة لاستمرار حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية عبر مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأشار التحالف إلى أنه أجرى خلال الأيام الماضية تقييماً لجميع الأعمال العدائية الإرهابية التي تقوم بها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، والتي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، كان آخرها استهداف إحدى ناقلات النفط السعودية.‎