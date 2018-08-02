بالصور.. دخول أول دفعة من حجاج اليمن عبر منفذ الوديعة

دخلت عبر منفذ الوديعة، مساء أمس الأربعاء، الدفعة الأولى من الأشقاء اليمنيين القادمين لأداء مناسك الحج، ضمن 25 ألف حاج المقرر قدومهم هذا العام، من كل مديريات ومحافظات اليمن من دون استثناء أو تمييز، كما أوضح ذلك سفير المملكة لدى اليمن السفير محمد آل جابر.

ورصدت "العربية.نت" صوراً للحظات الأولى لدخول أول دفعة من الحجاج اليمنيين للأراضي السعودية عبر منفذ الوديعة الحدودي، باعتباره المنفذ الوحيد مع الجمهورية اليمنية، والذين ابتهلوا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتم عليهم رحلة الحج بخير وسلام.

واستقبلت الجهات العاملة في استراحة الحجاج بالوديعة أولى طلائع الحجاج اليمنيين بكل حفاوة، وكان في استقبالهم عدد من مسؤولي القطاعات والإدارات الحكومية في المحافظة، يتقدمهم رئيس مركز الوديعة، عامر بن علي الصيعري، ومدير إدارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بشرورة، ورئيس بلدية الوديعة، ومدير جمعية البر بالوديعة، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية بشرورة، وفريق النشامى التطوعي.

الجدير بالذكر أن استراحة الحجاج بمركز الوديعة والمخصصة لاستقبال الحجاج القادمين من اليمن، تم تهيئتها بأقسام رجالية ونسائية، وجميع مرافق الخدمات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، لتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض الحجاج، وتقديم الخدمات الجليلة لهم جميعاً لأداء مناسكهم في الحرمين الشريفين بكل يسر وسهولة.