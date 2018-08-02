صعدة.. الجيش اليمني يحكم سيطرته على الطريق الدولي

أفادت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني أحكمت السيطرة على الطريق الدولي بالقرب من مركز مديرية باقم والرابط بين صعدة و#السعودية.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش تخوض منذ أيام معارك عنيفة ضد الميليشيات في المرتفعات المحيطة بمركز مديرية باقم، وسيطرت على إحدى القرى الواقعة عند أطراف مركز المديرية، ودحرت عناصر الميليشيات من المرتفعات والمواقع التي كانت تتحصن فيها بمحيطها.

فيما تواصل مدفعية #الجيش_الوطني بدعم من قوات التحالف قصفها لمواقع عناصر الميليشيات في ضواحي مركز باقم تمهيداً لاقتحامه.

وفي جبهة الساحل الغربي، قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيات بغارت لطائرات تحالف دعم الشرعية استهدفت معسكراً تدريبياً في مدينة عبس بمحافظة حجة.

كما استهدفت تجمعاً لمقاتلي #الحوثيين وعتاداً حربياً في معسكر الحرس الجمهوري بمنطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة.

وفي الجهة الغربية للمدينة، أفاد سكان محليون أن بوارج حربية تابعة لقوات تحالف دعم الشرعية قصفت خلال الساعات الماضية مواقع للميليشيات في منطقة الكورنيش بينها مبنى قيد الإنشاء حولته الميليشيات إلى موقع عسكري ونشرت عناصرها فيه.