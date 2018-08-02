ضبط شحنة مخدرات قادمة من لبنان بطريقها إلى الحوثيين

ضبطت أجهزة الأمن اليمنية في مدينة #مأرب شحنة مخدرات قادمة من #لبنان في طريقها إلى #الميليشيات_الحوثية في العاصمة صنعاء، حسبما أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني.

وأفاد الوزير اليمني على حسابه في #تويتر أن شحنة المخدرات المضبوطة كانت مغلفة في عبوات قهوة.

وتبين من الفحص والتحقيقات أن الشحنة قادمة من لبنان وكانت في طريقها إلى الميليشيات الموالية لإيران في العاصمة #صنعاء.

وأكمل الأرياني أن الدعم الذي تقدمه إيران للميليشيا الحوثية لا يقتصر على السلاح النوعي والصواريخ الباليستية فقط، بل إنها تزود الانقلابيين بالمواد المخدرة التي يستخدمها الحوثيون بدورهم في غسل أدمغة عناصرهم والسيطرة عليهم والزج بهم في جبهات القتال، خدمة للمشروع الإيراني في المنطقة.