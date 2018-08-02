غريفيث يطلع مجلس الأمن على جديد المشاورات اليمنية

يعقد مجلس الأمن اليوم الخميس، جلسة مفتوحة حول اليمن يستمع خلالها أعضاء المجلس إلى المبعوث الخاص مارتن غريفيث حول نتائج جهوده وخططه المستقبلية لإيجاد حل سلمي تفاوضي لأزمة اليمن، لا سيما بعد فشل خطته للحديدة.

ويتوقع أن يتحدث في هذه الجلسة المفتوحة إلى جانب غريفيث مدير العمليات في القسم الإنساني للأمم المتحدة حول آخر التطورات حول الأوضاع الإنسانية في اليمن، فضلاً عن عدد من أعضاء مجلس الأمن ومن بينهم بريطانيا رئيسة المجلس لهذا الشهر وحاملة القلم في ملف اليمن في المجلس.

على أن تعقد بعد إقفال الجلسة مشاورات مغلقة بين أعضاء المجلس والمبعوث الأممي.