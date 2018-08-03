الحوثيون ينفذون حملة اعتقالات تطال شباباً في صنعاء

واصلت ميليشيا #الحوثي #اعتقال العشرات من الشباب في #صنعاء.

وقال مصدر أمني إن أطقماً أمنية تابعة للميليشيا الحوثية داهمت حي بيت بوس ومنطقة حدة، واعتقلت عشرات الشباب في تلك الأحياء، إضافة إلى اقتحام منازل آخرين، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وذلك وفق ما ذكر موقع "يمن" برس.

ولفت المصدر إلى أن #الميليشيات أعلنت حالة الطوارئ والاستنفار الأمني في العاصمة صنعاء، بالتزامن مع حملة الاعتقالات التي شنّتها.

وأوضح أن آباء المعتقلين قدّموا بلاغات عدة إلى أقسام الشرطة في تلك المناطق لمعرفة مصير أبنائهم، مشيراً إلى أن المعتقلين تم اقتيادهم إلى سجون خاصة بالميليشيا الحوثية.