الصليب الأحمر: القصف على الحديدة أوقع 55 قتيلا مدنيا 

أعلنت اللجنة الدولية لـ #الصليب_الأحمر، الجمعة، أن 55 مدنيا قتلوا في أعمال #القصف في مدينة #الحديدة اليمنية، الخميس، بينما أصيب 170 مدنيا بجروح، مشيرة إلى أن "ظروف الانفجارات (...) مجهولة".

وقال بيان الصليب الأحمر "قتل 55 مدينا وجرح 170 آخرين عندما هزت سلسلة من الانفجارات مناطق مأهولة بالسكان في المدينة الساحلية، بما في ذلك سوق السمك والمنطقة المحيطة بمستشفى الثورة".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد قدم في وقت سابق أدلة على تورط الحوثيين القصف على الحديدة.

أرسلت الحكومة السعودية إلى مجلس الأمن رسالة توضيحية بشأن تطورات الحديدة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد #تركي_المالكي في مؤتمر صحافي عقده مساء الجمعة، أن ميليشيات الحوثي استهدفت مستشفى الثورة وسوق السمك في الحديدة بقذائف الهاون.

وأشار إلى أن #التحالف قام بتطوير كثير من قواعد الاشتباك، نظراً لطبيعة العمليات العسكرية مشدداً على أن قوات التحالف تطبق أعلى المعايير الدولية في عمليات الاستهداف في اليمن.