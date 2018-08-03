معارك عنيفة غرب الجوف.. ومقتل 25 حوثياً

قتل ما لا يقل عن 25 عنصراً من #ميليشيات_الحوثي في معارك عنيفة مع الجيش الوطني بمديرية المصلوب غرب محافظة #الجوف.

وقال مصدر عسكري إن عناصر الميليشيات قتلت في معارك مع الجيش اليمني في مناطق الهيجة والعقدة والغرفة بمديرية المصلوب، أثناء تقدم الجيش اليمني إلى تلك المواقع.

كما ارتدى الحوثيون الزي المدني بدلاً من الزي العسكري أثناء المعركة، كحيلة لمنع الجيش اليمني من السيطرة، وفق المصدر.

ولاذ الانقلابيون بالفرار، مخلفين وراءهم عشرات الجثث، بالإضافة إلى أسلحة خفيفة ومتوسطة تم ضبطها من قبل الجيش اليمني.

وكان الجيش اليمني قد حرر، بدعم من التحالف، في تموز/يوليو الماضي، سلاسل جبلية استراتيجية ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقها نحو مركز مديرية برط في الجوف.

وأكد قائد لواء الحسم في الجيش اليمني، العميد هادي حمران الجعيدي لـ"العربية"، أن قوات الجيش تمكنت من تحرير سلسلة جبال المرحة والعجماء والمصامة والخيالة والعشاش بمديرية برط، بعد أن استكملوا تأمين سلسلة جبال الأمهور.

كذلك نوه الجعيدي أن الحوثيين تكبدوا خسائر بشرية ومادية كبيرة، خلال المعارك، وسط تهاوٍ وفرار لعناصرهم، مضيفاً أن مقاتلات التحالف استهدفت بغارة جوية عربة للميليشيات كانت تحمل على متنها رشاشاً من نوع 12.7 وعدداً من عناصرها الذين قتلوا جميعاً.