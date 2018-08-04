الإرياني: استهداف الحديدة تم بصواريخ قريبة المدى

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني ، الجمعة، إن استهداف الحديدة تم بصواريخ قريبة المدى.

وأضاف الوزير اليمني لقناة الحدث أن الميليشيات الحوثية استهدفت الحديدة لمنع اقتحام المدينة عسكريا من الشرعية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بحماية المدنيين من ممارسات الميليشيات.

وكانت اللجنة الدولية لـ #الصليب_الأحمر أعلنت ، الجمعة، أن 55 مدنيا قتلوا في أعمال #القصف في مدينة #الحديدة اليمنية، الخميس، بينما أصيب 170 مدنيا بجروح، مشيرة إلى أن "ظروف الانفجارات (...) مجهولة".

وقال بيان الصليب الأحمر "قتل 55 مدينا وجرح 170 آخرين عندما هزت سلسلة من الانفجارات مناطق مأهولة بالسكان في المدينة الساحلية، بما في ذلك سوق السمك والمنطقة المحيطة بمستشفى الثورة".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد قدم في وقت سابق أدلة على تورط الحوثيين القصف على الحديدة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد #تركي_المالكي في مؤتمر صحافي عقده مساء الجمعة، أن ميليشيات الحوثي استهدفت مستشفى الثورة وسوق السمك في الحديدة بقذائف الهاون.

وأشار إلى أن #التحالف قام بتطوير كثير من قواعد الاشتباك، نظراً لطبيعة العمليات العسكرية مشدداً على أن قوات التحالف تطبق أعلى المعايير الدولية في عمليات الاستهداف في اليمن.