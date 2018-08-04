اليمن.. مقتل 50 حوثياً في معارك الجوف 

أفاد مراسل العربية أن #الجيش_اليمني بدعم #التحالف، تمكن خلال اليومين الماضيين، من تحرير عدد من المواقع المهمة في منطقتي سداح وملحان بمديرية المصلوب في محافظة #الجوف، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها #ميليشيات_الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وأفاد مصدر عسكري أن أكثر من 50 حوثياً قتلوا في هذه المعارك، إضافة إلى عشرات الجرحى والأسرى، إلى جانب خسائر في المعدات القتالية ومنها تدمير ثلاثة أطقم وعربة مدرعة.

وأفاد المصدر أنه لا تزال المعارك مستمرة في عدة جبهات بمحافظة الجوف وسط انهيار كبير في صفوف الميليشيات الانقلابية وفرار جماعي لعناصرها، مخلفين وراءهم عشرات القتلى والجرحى.