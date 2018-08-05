اليمن يدعو الصيادين إلى الابتعاد عن سفن التحالف

حذرت الحكومة اليمنية الصيادين اليمنيين من تجاوز المياه الإقليمية اليمنية، ودعتهم إلى عدم الاقتراب من سفن تحالف دعم الشرعية.

وأوضح بيان للحكومة أن وجود زوارق الصيد في مناطق عمليات سفن قوات التحالف، يستغله #الحوثيون في استهداف السفن التجارية وتهديد الملاحة البحرية.

كما طلب البيان من الصيادين الحرص على عدم استخدام ميليشيات الحوثي لقوارب الصيد كغطاءٍ لتنفيذ عملياتها الإرهابية في المياه الدولية.

من جانبه، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، إن المملكة قررت استئناف نقل شحنات #النفط عبر #مضيق_باب_المندب بدءاً من أمس السبت، وذلك بعد أن أكدت قوات التحالف أنها اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة سفن دول التحالف عبر المضيق وجنوب البحر الأحمر، وذلك بالتنسيق مع المجتمع الدولي، وبما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وكانت المملكة قد أعلنت تعليق نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب في الخامس والعشرين من تموز/يوليو الماضي، في أعقاب المحاولات الإرهابية الفاشلة التي قامت بها الميليشيات الحوثية التابعة لإيران ضد ناقلتي نفط سعوديتين.

وأشار الفالح إلى أن "قرار استئناف عمليات شحن النفط عبر مضيق باب المندب جاء بعد أن اتخذت قيادة التحالف الإجراءات اللازمة لحماية سفن دول التحالف".

كذلك أكد ثقته في أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة، قد اتخذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر على سفن دول التحالف التي تمر عبر مضيق باب المندب ومنطقة جنوب البحر الأحمر، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، والتي من شأنها ضمان استمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية.