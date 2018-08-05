بالفيديو.. مراسل يوثق المخاطر التي يواجهها بمعارك اليمن

وثق إعلامي يمني جانباً من المخاطر التي واجهها أثناء تغطيته لسير معارك الجيش اليمني مع الميليشيات الحوثية بمحافظتي الجوف وصعدة شمال البلاد تحت عنوان "لحظات فارقة من وحي المعارك".

وقال أسامة فراج الذي يعمل مراسلا لقناة "يمن شباب" في تصريح لـ"العربية"، إنه ينقل كواليس التغطيات الإعلامية مع فريقه في مختلف جبهات القتال، وقصص المقاتلين من جبل إلى جبل.

وذيل فراج منشوره بهاشتاغ #المخاطرة_من_أجل_الحقيقة بهدف الكشف عن المخاطر التي يواجهونها في سبيل نقل حقيقة سير المعارك للرأي العام والتي يسعى إعلام الميليشيات إلى تضليلها.

وأوضح فراج في المقاطع التي رصدها جانبا من المعارك التي تدور بمديرية باقم شمال صعدة، ووعورة الطريق التي يسلكها الجيش، وسط وابل من الرصاص وحقول من الألغام التي زرعتها الميليشيات.

وظهر فراج من خلال الفيديو الذي حصلت عليه "العربية"، وهو يوثق لحظة اشتباكات بين الجيش اليمني والميليشيات، كما بين مختلف الظروف التي عاشها وسط المعارك، سواء بين المطر والرياح أو الليل والنهار، مختتما إياه بجزء من نتائج تضحيات الصحافيين، آخرهم مصوره الذي قتل الأسبوع الماضي عيسى النعمي.