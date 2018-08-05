فيديو وصور من قصف الحوثي مستشفى وسوقاً للسمك بالحديدة

أظهرت مقاطع الفيديو والصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بقايا قذائف الهاون التي أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، الخميس، على المستشفى وسوق السمك في الحديدة، كما أظهرت الصور الدمار الذي تسببت به القذائف في المنطقة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أكد أن ميليشيات الحوثي قتلت مدنيين في قصف المستشفى وسوق السمك بالحديدة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد، تركي المالكي، في مؤتمر صحافي عقده مساء الجمعة أن ميليشيات الحوثي استهدفت "مستشفى الثورة" وسوق السمك في الحديدة بقذائف الهاون.

وأضاف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن أن ميليشيات الحوثي تواصل انتهاكها للقوانين الدولية في اليمن.

وقد أرسلت المملكة العربية #السعودية، عبر سفيرها لدى الأمم المتحدة عبدالله المعلمي، رسالة إلى مجلس الأمن، تعرض فيها أدلة على تورط ميليشيات الحوثي في استهداف المستشفى ومواقع مدنية أخرى، الخميس، بقذائف هاون، مطالبة إياه باتخاذ إجراءات فورية ضد الميليشيات لنزع ترسانتها من الأسلحة وتطبيق القرارات ذات الصلة.