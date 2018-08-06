سفير السعودية: دعم كهرباء اليمن يعزز الاقتصاد

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المدير التنفيذي والمشرف على برنامج إعادة إعمار اليمن، #محمد_آل_جابر، أن منحة المشتقات النفطية السعودية إلى #اليمن ستساهم في تحسين الوضع الاقتصادي ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وكتب جابر في تغريدة، الاثنين "صدرت توجيهات سيدي #خادم_الحرمين_الشريفين الملك #سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين بمنح مشتقات نفطية لمحطات الكهرباء في الجمهورية اليمنية بقيمة 60 مليون دولار شهريا لتشغيلها على مدار الساعة، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران".

منحة #المشتقات_النفطية ب(٦٠) مليون دولار ستساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي في اليمن وتعزز وتحسن #سعر_صرف_الريال_اليمني مقابل العملات الصعبة لتحسين مستوى المعيشة ولرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران. — محمد ال جابر (@mohdsalj) August 6, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى: "منحة #المشتقات_النفطية بـ 60 مليون دولار ستساهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي في اليمن، وتعزز وتحسن #سعر_صرف_الريال_اليمني مقابل العملات الصعبة لتحسين مستوى المعيشة، ولرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران".