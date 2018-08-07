اليمن.. وفاة معتقلين اثنين تعذيباً في معتقلات الحوثيين

ذكرت مصادر حقوقية يمنية أن المعتقل إبراهيم مهيوب الصلاحي، والمعتقل عبده محمد العماري، توفيا في سجون #ميليشيات_الحوثي.

وأشارت المصادر إلى أن أسرة المختطف الصلاحي تفاجأت بنبأ وفاة ابنها المعتقل في سجون الحوثيين. وتعرض الضحية للاحتجاز قبل عامين في الحوبان بتعز، ونُقل إلى مدينة الصالح، ووضعته الميليشيات في المعتقل، ورفضت الإفراج عنه، متهمة إياه بخيانة الوطن. وتم استلام جثته ودفنه، نقلا عن موقع "المصدر".

أما المعتقل الثاني عبده محمد العماري فقد توفي تحت التعذيب في سجن البحث الجنائي بصنعاء، الذي تحول من سجن متخصص في الجرائم الجنائية إلى معتقل للناشطين والحقوقيين والصحافيين.