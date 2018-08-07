غريفيث عقد اجتماعاً غير رسمي ضم سياسيين يمنيين في لندن

كشفت مصادر يمنية لـ"العربية" أن المبعوث الأممي إلى #اليمن مارتن #غريفيث، نظم مشاورات غير رسمية بين شخصيات سياسية من مختلف الأحزاب اليمنية وناشطين مدنيين في لندن.

وقالت المصادر إن الجلسة التي عقدت بدعم من الخارجية البريطانية كانت أقرب للقاء تشاوري محدود، استمع فيها المبعوث الدولي لمختلف وجهات نظر القوى السياسية والمدنية اليمنية بشكل غير رسمي.

وكان المبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد أكد في جلسة مجلس الأمن الدولي، الخميس، أن ثمة فرصة لتحقيق السلام في اليمن.

وقال إنه يعتزم "دعوة أطراف العملية السياسية في اليمن إلى جولة مفاوضات في جنيف يوم السادس من سبتمبر/أيلول".

وكشف أن "العودة إلى طاولة المفاوضات لن تكون سهلة"، وحث مختلف الفرقاء على توفير الأجواء الملائمة لبدء المحادثات.

وشدد على ضرورة أن تكون "التسوية في اليمن من خلال الحل السياسي".

وأشار في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي إلى أن "جهودنا مكنتنا من تضييق الفجوة بين أطراف الصراع في اليمن".