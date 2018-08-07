مركز الملك سلمان يعيد تأهيل 160 طفلا يمنيا جندهم الحوثي

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين الذين جندتهم ميليشيات الحوثي وزجت بهم في جبهات القتال، وذلك لإزالة الأضرار النفسية التي أصابتهم تمهيدا لإعادتهم إلى أسرهم.

ويجري حاليا في محافظة مأرب استكمال دورة تأهيلية لسبعة وعشرين طفلا ضمن أنشطة المرحلتين الخامسة والسادسة من مشروع إعادة التأهيل للأطفال المجندين الذين ينتمون لعدة محافظات يمنية.

وتشارك المركز منظمة "وثاق" للتوجه المدني اليمنية في تنفيذ برنامج إعادة التأهيل للأطفال المجندين، ووفقا لتقارير المنظمة فإن عدد الذين تمت إعادة تأهيلهم من الأطفال ضحايا الميليشيات في الحرب 161 طفلا تم احتجازهم في عدد من جبهات القتال.



هؤلاء الأطفال يتلقون تأهيلا نفسيا واجتماعيا وتعليميا وفق برنامج أعد بإتقان من قبل #مركز_الملك_سلمان للإغاثة، ويهدف البرنامج إلى إعادة تأهيل ألفي طفل ممن جندتهم ميليشيات الحوثي وحرمتهم من طفولتهم وحقوقهم في التعليم.

ويتولى إعادة التأهيل فريق من الأطباء والأخصائيين النفسانيين والاجتماعيين والتربويين بهدف إخراج الأطفال من الحالة النفسية السيئة التي يعيشونها نتيجة تأثرهم بعملية #التجنيد_القسري من قبل الميليشيات الحوثية، وتشمل البرامج التأهيلية أعمالا ترفيهية وثقافية ومسابقات هادفة، لإعطاء طابع الفرح ومساحة أكبر للتفريغ النفسي الذي يحتاجه الأطفال المجندون.