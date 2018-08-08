فيديو.. ضبط نصف طن حشيش قادم من مناطق الحوثيين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجوف اليمنية من ضبط كمية كبيرة من الحشيش المخدر قادمة من المناطق التي تخضع تحت سيطرة الحوثيين، في طريقها إلى مناطق الشرعية.

وقال العقيد عبدالله البرير، نائب مدير عام شرطة #الجوف، إن الأجهزة الأمنية بالمحافظة تمكنت من ضبط نصف طن من الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى مناطق الشرعية.

وأشار البرير إلى أن كمية الحشيش كانت مخبأة في خزانات الوقود في شاحنة نقل متوسطة.

وأضاف أن دوريات الأمن استطاعت عن طريق التحريات من الوصول إلى معلومات عن عملية تهريب للحشيش، عبر خط الرويك شرق مدينة الحزم.

يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد تمكنت من ضبط كميتين من الحشيش المخدر في الشهرين الماضيين وقامت بإحالتهما إلى الجهات المختصة.