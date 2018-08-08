مقتل 130 حوثيا خلال أسبوع من معارك الساحل الغربي باليمن

قُتل وأصيب المئات من ميليشيات الحوثي خلال أسبوع من المعارك مع الجيش الوطني المسنود بمقاتلات التحالف في جبهات الساحل الغربي.

وقال مصدر في الجيش اليمني إن أكثر من 130 قتيلاً ومئات الجرحى من ميليشيات الحوثي سقطوا خلال المعارك الضارية بالإضافة إلى ضربات مقاتلات التحالف خلال الأسبوع الماضي.

وفي الحديدة، قصفت بارجة تابعة لقوات التحالف مواقع عدة لميليشيات الحوثي غرب مدينة الحديدة، تستخدمها نقاط مراقبة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إسناد جوي متواصل من طائرات التحالف لقوات الجيش الوطني والمقاومة في المواجهات المتواصلة مع الحوثي في مناطق شرقي مركز مديرية التحيتا، وشمال شرق مديرية الدريهمي، استكمالاً لعملية التمشيط الواسعة التي تقوم بها قوات الجيش.

وفي صعدة، سيطر الجيش اليمني بدعم التحالف أمس على منطقة الملاحيط.

قائد لواء العروبة اللواء عبد الكريم السدعي كشف لـ"العربية" بأن الجيش نجح في فرض سيطرته على الطريق المؤدي من صعدة إلى حجة.