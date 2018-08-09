مقتل قيادي حوثي في الحديدة.. وقبائل حجة تدعم الشرعية

قُتل قيادي حوثي بارز في جبهة الساحل الغربي بمحافظة #الحديدة في مواجهات مع قوات الجيش اليمني خلال اليومين الماضيين في مركز مديرية #الدريهمي.

وقال مصدر عسكري إن القيادي الحوثي، منصور السودي، المكنى "أبو حميد"، الذي يشغل ما يسمى" التدخل السريع" للميليشيات الحوثية في الدريهمي، قُتل مع عدد من مرافقيه.

من جهة أخرى، التقى أكثر من 330 شخصاً من مشايخ وأعيان محافظة #حجة، الأربعاء، في المؤتمر الأول لهم داخل محافظتهم، معلنين رفضهم التام لانتهاكات الحوثيين وتدخل #إيران في بلادهم.

وشاهد مشايخ وأعيان حجة حجم الدمار الذي خلفته الميليشيات الحوثية في مديرياتهم، داعين أهالي المحافظة للوقوف مع الشرعية وطرد الانقلابيين.

كذلك أكد الحاضرون دعمهم للشرعية ومساندتها حتى تحقيق الانتصار، كما أبدوا جاهزيتهم للدفاع عن بلادهم حتى يعود #اليمن كما كان سعيداً.