التحالف: نحقق في تعرض حافلة ركاب لأضرار من قصف في اليمن

صرح مسؤول رفيع المستوى في تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قيادة التحالف اطلعت على ما تداولته وسائل الإعلام وبعض المواقع التابعة للمنظمات الإغاثية العاملة في اليمن بشأن إحدى عمليات قوات التحالف المشتركة في محافظة صعدة، الخميس، وما ذكر حول تعرض حافلة ركاب لأضرار جانبية جراء تلك العملية.

‎وأكد المصدر أن قيادة التحالف وجهت بإحالة ذلك بشكل فوري للفريق المشترك لتقييم الحوادث للتحقق من ظروف وإجراءات تلك العملية والإعلان عن النتائج في أسرع وقت.

وشدد المصدر على التزام التحالف الثابت بإجراء التحقيقات في كافة الحوادث التي تثار حولها ادعاءات بوقوع أخطاء أو وجود انتهاكات للقانون الدولي ومحاسبة المتسببين وتقديم المساعدات اللازمة للضحايا.

كما شدد على حرص التحالف على بذل كافة الجهود للمحافظة على سلامة المدنيين.