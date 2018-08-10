اليمن.. سقوط باليستي حاول الحوثيون إطلاقه باتجاه نجران

رصدت قوات الدفاع الجوي السعودي، الخميس، انطلاق صاروخ #باليستي أطلقته ميليشيات #الحوثي باتجاه مدينة #نجران وسقط داخل الأراضي اليمنية.

من جهة ثانية، صرح المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، في وقت سابق أن الاستهداف الذي تم في محافظة صعدة عمل عسكري مشروع لضرب العناصر الذين خططوا ونفذوا هجوما صاروخيا على جازان، وأوقع مدنيين.

وكانت قوات الدفاع الجوي السعودي قد اعترضت ودمرت، الأربعاء، صاروخاً باليستياً أطلقته #ميليشيات_الحوثي على_جازان. كما دمرت ليل الاثنين الماضي، صاروخاً باليستياً أطلقه الحوثيون باتجاه #نجران جنوب #السعودية.