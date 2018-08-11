اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان

اعترض الدفاع الجوي السعودي، اليوم السبت، صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية تجاه جازان.

وأمس الجمعة، اعترض الدفاع الجوي السعودي صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه جازان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي بأنه وفي تمام الساعة الرابعة وخمس وخمسين دقيقة (1655) رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخين باليستيين من قبل الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة (صعدة) باتجاه أراضي المملكة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة (جازان)، وأطلقا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير الصاروخين، ولم ينتج عن اعتراض الصاروخين أية إصابات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.