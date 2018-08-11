جديد الحوثي..كاميرات عند منازل القيادات ومقراتهم بصنعاء

أصدرت مليشيات الحوثي الانقلابية توجيهات عليا لقياداتها، ومشرفيها، وأعضائها على المستوى الأول والثاني تقضي بتركيب كاميرات مراقبة أمام منازلهم والمقرات التابعة لها في مختلف الأحياء بالعاصمة #صنعاء.

ولفتت مصادر إلى أن الكثير من قيادات ومشرفي الميليشيات قاموا بتركيب كاميرات المراقبة أمام منازلهم بالفعل، وفي الأحياء التي يسكنون فيها، وأمام المقرات التابعة للجماعة، وسط مخاوف من تزايد الرفض الشعبي والمجتمعي لهم.

يأتي ذلك ضمن إجراءات احترازية أمنية تتخذها قيادات الجماعة تخوفا من أي هجمات محتملة وبعد تصاعد الخلافات الداخلية بين القيادات ومشرفي مليشيات الحوثي على التعيينات والمناصب والأموال.