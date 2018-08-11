فيديو.. مقتل طفلتين وجرح فتاتين بمقذوف حوثي في مأرب

قتلت طفلتان، وأصيبت فتاتان، السبت، إثر مقذوف أطلقته #ميليشيات_الحوثي على حي سكني شرق مدينة مأرب.

وقال السكرتير الصحافي لمحافظ مأرب، علي الغليسي، إن مقذوفات أطلقتها ميليشيات الحوثي من أماكن تمركزها غرب محافظة #مأرب استهدفت الأطفال أثناء لعبهم عصر اليوم السبت في حوش منزل محمد يحيى الشامي في حي الزراعة شرق المطار بمدينة مأرب.

وأضاف أن الطفلتين مريم أحمد إبراهيم الخضري ذات الربيعين، وفتحية حسن علي الريمي ذات الثماني سنوات، توفيتا على الفور، فيما أصيبت الفتاتان سلوى أحمد إبراهيم الخضري (11عاما)، وعوالي حسن علي أحمد الريمي (11عاما)، بإصابات خطيرة، وتم إسعافهما إلى المستشفى".

وأشار الغليسي إلى أن الميليشيات الحوثية دأبت بين الحين والآخر على إسقاط مقذوفاتها على الأحياء السكنية بمدينة مأرب، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى من الأطفال والنساء المارين في الشوارع والأحياء السكنية بالمدينة، لافتا إلى أن هذه الاستهدافات للأحياء السكنية مخالفة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب.

وطالب الغليسي المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته إزاء ما تقوم به الميليشيات من عبث واستهداف لحياة الأطفال والمدنيين، سواء في محافظة مأرب أو في المحافظات المحررة، وتجنيدها الأطفال في المناطق الواقعة تحت سيطرتها والزج بهم إلى الجبهات والمتاجرة بدمائهم.