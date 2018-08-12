الشرعية تحرر مديرية الدريهمي بالكامل وتأسر 100 حوثي

قال موقع وزارة الدفاع اليمنية إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مديرية #الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة بعد معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيات الحوثي.

وقال نائب ركن عمليات اللواء الثاني عمالقة العقيد أحمد الجحيلي، إن قوات الجيش الوطني اليمني شنت هجوما عنيفا على مدينة الدريهمي من عدة محاور، تمكنت خلاله من تحرير مديرية الدريهمي بالكامل.

وأكد العقيد الحجيلي أن المعارك أسفرت عن تكبيد #الميليشيات _الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، علاوة على أسر نحو مئة من عناصرها، فيما قوات الجيش اليمني استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

وأوضح أن قوات الجيش تمكنت من قطع خطوط إمداد ميليشيات الحوثي الانقلابية القادمة من مديرية بيت الفقيه وعدد من خطوط الإمداد الأخرى.