مقتل 5 حوثيين بالبيضاء.. واستمرار المعارك جنوب الحديدة

لقي خمسة من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم بعمليتين منفصلتين للمقاومة في مديرية ‏الزاهر بمحافظة #البيضاء.

وقالت مصادر ميدانية إن اثنين من عناصر الميليشيات ‏قُتلا عن طريق القناصة، فيما لقي ثلاثة ‏آخرون مصرعهم في ‏كمين للمقاومة الشعبية بالقرب من موقع ضحوة الذي تتمركز ‏فيه الميليشيات في المديرية.

وفي جبهة الساحل الغربي، تواصل قوات الجيش اليمني عملياتها العسكرية ضد ميليشيات الحوثي لاستعادة السيطرة على مركز مديرية #الدريهمي وذلك بعد أن تمكنت من دحر الميليشيات من المزارع والمناطق المحيطة بمركز المديرية من مختلف الجهات.

وذكرت مصادر صحافية محلية أن الميليشيات دفعت بعشرات الأسر للنزوح من قرى منطقتي منظر وقضبة غرب مديرية الدريهمي المتاخمة لمدينة الحديدة، بسبب تعرض منازلها للقصف المدفعي والصاروخي العشوائي من قبل الميليشيات.