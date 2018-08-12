"تقييم الحوادث" يفند مزاعم استهداف التحالف مدنيين

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن حالات عسكرية، مفنداً المزاعم باستهداف مدنيين.

وقال الفريق خلال مؤتمر صحافي في الرياض إنه بعد الاطلاع على إجراءات الاشتباك، وردت معلومات استخباراتية تفيد بتواجد قادة عسكريين حوثيين في منزل يقع بمنطقة نائية ومعزولة.

وعرض صوراً للمنزل الذي زعم تقرير لمنظمة دولية أنه كان ملاصقاً للمدنيين. وحسب الصور لم يكن هناك بيوت، بل كان يوجد بيت واحد له ملاحق.

وتوصل الفريق إلى أن استهداف التحالف للمبنى كان صحيحاً ومتوافقاً مع قواعد القانون الإنساني.

وذكر فريق التقييم أنه توصل بحالة "قصف منزل بمحافظة لحج" لوجود تجمع لميليشيات الحوثي المسلحة، وبذلك "تنتفي حماية المدنيين"، واعتبر المنزل هدفاً عسكرياً مشروعاً.

كما أكد أن السوق الشعبية التي ضربها التحالف كانت خالية من المدنيين، وفيها عناصر من ميليشيا الحوثي فقط.