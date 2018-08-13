التحالف: اتخذنا كل الخطوات لضمان أمن مضيق باب المندب

أكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية أن بحرية التحالف تبذل كافة الجهود لضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وردع ميليشيات الحوثي من استهداف البوارج.

تصريحات المالكي جاءت خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة مأرب اليمنية.

وشدد المالكي على أن ميليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة و"داعش" يتشاركون في الإيديولوجية الإرهابية وأن التحالف العربي سيتصدى لكافة هذه التنظيمات على قدر المساواة.

يأتي ذلك فيما حققت قوات الجيش والمقاومة في اليمن انتصارات نوعية في محافظة حجة بدعم من التحالف.

الجيش الوطني شن عملية عسكرية ناجحة أدت لسيطرته على مساحة شاسعة تقدر بنحو 50 كيلومتراً مربعاً.

وبحسب مصادر عسكرية، فإن الجيش اليمني بات حالياً على بعد 5 كيلومترات فقط من مثلث عاهم الاستراتيجي في حجة.